Белгород, 8 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки госпитализированы 32 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 43 человека, зарегистрирован один летальный исход.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

С начала пандемии в Белгородской области выявлен 131 151 носитель коронавируса. Справились с заражением 128 235 человек, скончался от осложнений 2 271 пациент.

По данным регионального оперштаба, лечатся в стационарах 162 жителя, ещё 483 пациента наблюдаются амбулаторно.