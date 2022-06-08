Каир, , 13:13 — REGNUM Каирский уголовный суд расширил национальный список лиц, подозреваемых в спонсировании терроризма и организации террористических ячеек. Об этом 8 июня сообщает официальная египетская газета Al-Waqai-al-Masriya.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация)

По данным журналистов, в список вошли высокопоставленные члены движения «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее занимавшие высокие посты в правительстве страны.

Внесение кого-либо в реестр подозреваемых в терроризме подразумевает арест всех банковских счетов и недвижимости на территории Египта сроком на пять лет.