Анкара, 8 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Договорённости России и Турции по сирийскому Идлибу выполняются медленно. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 июня по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Mid.ru Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Он напомнил, что к конкретным договорённостям не раз приходили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Это и меморандум 2 019 года, и меморандум по проблеме в идлибской зоне деэскалации.

«И в том, и в другой случае, конечно, медленно, осуществляются те договорённости, которые заключены в этих важных документах», — сказал Лавров.

Он добавил, что стороны разделяют цели соглашений. И Москву, и Анкару беспокоят угрозы, которые создаются на турецкой границе внешними силами. Россия не драматизирует и медленный прогресс на переговорах конституционного комитета в Женеве.

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