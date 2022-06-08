Ульяновск, , 13:05 — REGNUM В Ульяновской области выявлены нарушения в работе регионального агентства по развитию человеческого потенциала, в том числе случаи «ненадлежащего контроля». Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам проверки исполнения законодательства в сфере содействия занятости населения и легализации трудовых отношений.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что «многочисленные нарушения» выявлены в работе регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, а также подведомственного ему ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».

В частности, по данным правоохранителей, в Павловском районе у ряда безработных необоснованно требовали копии трудовых книжек, в Сенгилеевском районе не уведомляли о постановке и снятии граждан с регистрационного учёта, в Железнодорожном районе Ульяновска допускалась выдача направлений на работу без согласования кандидатуры с работодателями, что влекло отказ в трудоустройстве.

В прокуратуре также отмечают, что в Димитровграде пресечены нарушения, связанные с направлением граждан к работодателям при отсутствии у них вакансий, в Цильнинском районе ни одно поселение не было задействовано в привлечения безработных к общественным работам и их временном трудоустройстве.

«Пресечены факты ненадлежащей организации работы центров занятости при содействии работодателям в привлечении трудовых ресурсов, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, проведения оплачиваемых общественных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве выявили также случаи ненадлежащего контроля со стороны агентства по развитию человеческого потенциала за работой территориальных органов, а также осуществление ряда программных мероприятий. Помимо этого, у правоохранителей возникли вопросы по взаимодействию агентства и Государственной инспекции труда в Ульяновской области

«Без надлежащей оценки инспекции оставались доводы коллективного обращения учителей средней школы № 17 о неоплате работы в праздничные и выходные дни, а также непредставления доплаты за интенсивность», — отмечается в релизе.

Также прокурорскими проверками устранены нарушения, связанные с уклонением работодателями от надлежащего оформления трудовых отношений с гражданами, пресечены факты трудоустройства подростков без оформления трудовых договоров и без проведения медицинского осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проверяют информацию о лишении части зарплаты сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Ульяновске.

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