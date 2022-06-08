Пермь, 8 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 7 июня, госпитализировали 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 32, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах региона лечатся 190 пациентов с COVID-19. Из них 29 — находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 10 человек.

Число выявленных заражений коронавирусом в Прикамье достигло 370 451. За последние сутки зафиксировано 58 случаев. Показатель постепенно снижается.