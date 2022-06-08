Кингисепп, Ленинградская область, , 13:14 — REGNUM Автомобиль наехал на троих подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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ДТП произошло вечером 7 июня. В полицию позвонил 27-летний водитель Hyundai Solaris, который рассказал, что в 20:10 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 10 по Октябрьской улице он наехал на троих 15-летних школьников.

«Подростки были госпитализированы в медицинское учреждение с различного вида травмами. Двое подростков после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, а третий госпитализирован с травмами средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Добавим, что в период с 3 по 5 июня на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы различной степени тяжести девять несовершеннолетних.