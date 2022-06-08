Улан-Удэ, 8 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ ограничат скорость передвижения на электросамокатах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято по итогам совещания 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

На площадях Советов, Революции, а также на ряде улиц, скверов и парков, скорость не должна превышать 15 км/ч.

«В настоящее время в Улан-Удэ насчитывается 550 электросамокатов. Заявленные ограничения по скорости самокатов 20-25 км/ч», — отметили в мэрии.

Ответственность за нарушение правил со стороны несовершеннолетнего будут нести его законные представители. Для наложения штрафа будет необходима фото-видеофиксация нарушения, на которой виден номер самоката, либо сообщение граждан с указанием точного места и времени события.