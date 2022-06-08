Донецк, , 13:03 — REGNUM Вооруженные украинские формирования в течение десяти минут обстреляли в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенные пункты Озеряновка, Михайловка и Пантелеймоновка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрелы Озеряновки и Михайловки со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 11:15 (совпадет с мск) и в ходе них по населенным пунктам было выпущено пять и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также указывается, что в 11:25 украинские нацисты выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.