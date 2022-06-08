Москва, 8 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В столице учреждено звание «Почетный работник туризма Москвы». Соответствующий закон 8 июня был принят на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Это звание планируют присуждать гражданам за заслуги и высокое мастерство в туристской деятельности.

«Сегодня, когда туристическая отрасль испытывает определенные трудности, идет активное развитие внутреннего туризма. В Москву приезжают миллионы туристов со всех регионов», — отметила во время заседания Мосгордумы председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева.