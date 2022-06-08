Москва, , 13:02 — REGNUM В семи субъектах РФ будет использоваться федеральная система дистанционного электронного голосования в рамках выборов, намеченных на сентябрь 2 022 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседании ЦИК РФ по итогам рассмотрения заявок.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всем семи регионам, которые сегодня представили свои заявки, мы всем даем добро, всем даем возможность провести такое голосование», — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Отмечается что выборы в онлайн-режиме пройдут в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях, а также на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, на выборах депутатов Курского городского собрания и на выборах депутатов Псковской городской думы.