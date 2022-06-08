Москва, 8 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В семи субъектах РФ будет использоваться федеральная система дистанционного электронного голосования в рамках выборов, намеченных на сентябрь 2022 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседании ЦИК РФ по итогам рассмотрения заявок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Всем семи регионам, которые сегодня представили свои заявки, мы всем даем добро, всем даем возможность провести такое голосование», — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Отмечается что выборы в онлайн-режиме пройдут в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях, а также на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, на выборах депутатов Курского городского собрания и на выборах депутатов Псковской городской думы.