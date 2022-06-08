Новосибирск, , 13:02 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 9 июня, и 10 июня местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Гроза Pixabay.com

На территории региона завтра, 9 июня, прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. При этом будет дуть юго-восточный ветер 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, местами до +14 °C; днём — +19…+24 °C, местами до +29 °C.

Отметим, что сегодня, 8 июня, в Новосибирске во второй половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха +19… +21 °C.