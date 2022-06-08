Сулейман-Стальский район, Дагестан, 8 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. У Сулейман-Стальского района Дагестана появился новый руководитель. Главой района избран Саид Темирханов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя муниципального образования.

ИА REGNUM Назначение

На выборах главы района, которые состоялись 7 июня в ходе заседания Собрания депутатов, за кандидатуру Темирханова проголосовали все депутаты без исключения. Срок, на который он избран, составляет пять лет.

Прежний глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов перешел на работу в правительство Дагестана. Он занимает пост вице-премьера.

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