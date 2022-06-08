Москва, , 12:59 — REGNUM Скорее всего, Китаю не удастся преодолеть те проблемы, которые в настоящее время замедляют рост его экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал решение Всемирного банка ухудшить прогноз по росту китайской экономики в 2 022 году.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Всемирного банка есть определенные основания так понижать прогнозы по росту экономики КНР, — сказал Колганов. — Во-первых, вспышка заболеваний, на которую Китай ответил очень жестким локдауном в целом ряде его промышленных центров. Это, конечно, замедлило развитие китайской экономики. И второй фактор — это в целом ухудшение экономической ситуации в мире. Естественно, это оборачивается падением спроса на экспортные продукты Китая. Плюс к этому есть проблемы и со стороны предложения. Возникли сложности с производством целого ряда комплектующих, например микрочипов, которые являются необходимым компонентом значительной части китайских экспортных товаров. Считается, что до 2 023 года этих сложности преодолеть не удастся».

Напомним, как сообщалось ранее, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП КНР в 2 022 году до 4,3% с 5,1%.