Москва, , 12:58 — REGNUM Нынешняя конъюнктура мирового продовольственного рынка оказалась крайне неблагоприятной для слаборазвитых государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«При нынешних ценах они не смогут выкупать продовольствие в тех объемах, в которых делали это раньше. Причем эта ситуация сложилась не сегодня. Она началась после неурожая 2 020 года, — сказал Колганов. — И тогда начался рост цен на продовольственном рынке. Слаборазвитые страны уже в какой-то степени истощили свои финансовые резервы, закупая продовольствие по завышенным ценам. А сейчас они сталкиваются с еще большим ростом цен, и, конечно, для них ситуация очень тяжелая. Это не значит, что на рынке физически нет продовольствия. Оно есть. Но по тем ценам, по которым оно сейчас продается, оно оказывается менее доступно для слаборазвитых государств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что разрастание продовольственного кризиса может стать одной из причин ускорения глобальной инфляции.

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