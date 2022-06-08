Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Число пострадавших при перестрелке у здания Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону увеличилось до двух человек. Ранения получил ещё младший пристав.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй пострадавший получил ранения в плечо и ещё два — в ногу, пишет телеграм-канал Mash. Он вместе с конвоиром пытался обезвредить подсудимого, завладевшего табельным оружием и открывшего стрельбу.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент в Ростове-на-Дону случился утром 8 июня. Подсудимого доставили на заседание по уголовному делу о покушении на убийство. Однако обвиняемый напал на пристава по пути из автозака в здание суда.

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