Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Число пострадавших при перестрелке у здания Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону увеличилось до двух человек. Ранения получил ещё младший пристав.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Второй пострадавший получил ранения в плечо и ещё два — в ногу, пишет телеграм-канал Mash. Он вместе с конвоиром пытался обезвредить подсудимого, завладевшего табельным оружием и открывшего стрельбу.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент в Ростове-на-Дону случился утром 8 июня. Подсудимого доставили на заседание по уголовному делу о покушении на убийство. Однако обвиняемый напал на пристава по пути из автозака в здание суда.