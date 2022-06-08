Москва, 8 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Инициативу педагогов о наказании взрослых за использование нецензурной лексики в присутствии детей одобряют 49% жителей России. Выступают против 26%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата из х∕ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Ссора

Сторонников введения наказания за нецензурную брань в присутствии детей больше среди тех, кто никогда не ругается матом, чем среди тех, кто его использует — 60% против 27%, а также среди людей старше 45 лет, чем среди молодёжи до 24 лет — 54% против 40%.

Постоянно использует нецензурную лексику в разговорах 11%, лишь иногда — 50%, никогда — 37% опрошенных. Чаще бранятся мужчины, чем женщины - 72% против 53% и граждане в возрасте 35-44 лет (66%), чем люди до 34 лет — 58%.

Опрос проведён 31 мая —7 июня 2 022 года. Опрошены 1 600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, российским судьям запретила использовать нецензурные слова и выражения в официальных документах комиссия Совета судей России.

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