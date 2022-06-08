Москва, , 12:56 — REGNUM Если власти развитых стран Запада попробуют оказать дополнительное давление на Россию путем ужесточения санкций, то это может подстегнуть рост мировой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть ряд факторов, которые могут резко ускорить рост мировой инфляции, — сказал экономист. — Например, попытки Запада оказать дополнительное давление на Россию путем ужесточения санкций. В том числе в энергетической области — в частности организовать газовое эмбарго. Такие действия могут спровоцировать дальнейший рост инфляции. Кроме того, сейчас в мире сложилась очень тяжелая ситуация с продовольствием. Если погодные условия этого лета окажутся хуже ожидаемых, то это может привести к неурожаю в ряде регионов мира, что опять-таки подстегнет инфляцию на рынке продовольствия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, сбудется ли прогноз Всемирного банка о том, что пик глобальной инфляции будет пройден в середине 2 022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Колганов объяснил, как Запад разгоняет мировую инфляцию