Донецк, 8 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:10 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Красный Партизан.