* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 12:56 — REGNUM Четыре мирных жителя были убиты боевиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Пуле-Хисар региона Андараб в афганской провинции Баглан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом человека по имени Мохаммад Дауд Андараби, где находились «трое гостей» из Мазари-Шарифа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Андараби и его гостей, которые впоследствии скончались под пытками.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросили тела возле мечети Пуле-Хисара и не позволили их похоронить.