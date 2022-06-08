Нур-Султан, , 12:56 — REGNUM Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана поддержит законопроект о запрете на продажу и использование вейпов. Об этом 8 июня сообщил журналистам депутат Аманжан Жамалов.

Вейп

«Мы внесём поправки, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями, в которых жидкость, газы и так далее. Они будут полностью запрещены», — сказал Жамалов.

Он добавил, что депутаты также согласились ввести акциз на изделия для нагрева табака — стики. Планируется ввести сбор в размере 70% от акцизов на сигареты.

«Нагреваемый табак в Казахстане не облагается никаким налогом, а по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам он, по мнению ВОЗ, ничуть не менее вреден, чем обычные сигареты», — отметил депутат.

Стоит отметить, что в Казахстане с июля 2020 года табачные изделия разрешается продавать лицам не моложе 21 года.