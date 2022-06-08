Сан-Хосе, , 12:56 — REGNUM Около 14 000 уполномоченных сотрудников будут собирать до 28 июня всю информацию, необходимую для XI Национальной переписи населения и VII Жилищной переписи 2 022 года в Коста-Рике. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Координатор Национального института статистики и переписи населения Эдгар Диас сообщил порталу CRHOY, что сотрудники, нанятые его организацией, будут работать по восемь часов в день с понедельника по субботу, в разное время суток, чтобы успеть опросить людей, которые поздно приходят с работы или с учёбы.

По его словам, в ходе Национальной переписи населения и Жилищной переписи предполагается собрать данные из 1,8 млн домов и почти у 5,2 млн жителей страны.

Среди вопросов, на которые должны ответить опрашиваемые, — доступ к основным услугам, социально-экономический статус и состав домохозяйства; эти вопросы будут фигурировать помимо различных характеристик, связанных, в частности, с этнической принадлежностью, образованием и занятостью.

Перепись 2 022 года должна была состояться в 2 021 году, чтобы соответствовать требованию проводить ее каждые 10 лет, но пандемия коронавируса помешала проведению.

Диас сообщил представителям СМИ, что это будет самая технологически продвинутая перепись, когда-либо проводившаяся в Коста-Рике, поскольку, в отличие от предыдущих лет, впервые сбор информации будет осуществляться с использованием мобильных устройств для сбора данных, что позволит получить информацию более своевременно и с более высоким качеством. Кроме того, у респондента будет возможность провести самостоятельную перепись, заполнив бланк самолично: этот вариант будет использоваться в тех случаях, когда сотрудник не сможет опросить человека лично.

В этом случае переписчик оставит гражданину листок с паролем, который необходим для доступа к сайту переписи, а также номер телефона на случай, если респондент захочет договориться о встрече.