Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Смольный продаст в частные руки Полюстровский (Кондратьевский) рынок в Калининском районе Санкт-Петербурга и землю под ним за 319 млн рублей, сообщило 8 июня издание «Деловой Петербург». Рынок известен петербуржцам тем, что на нем продаются птицы, рыбы и другие животные.

полюстровский-рынок. рф Полюстровский (Кондратьевский) рынок Санкт-Петербурга

В конце весны 2 022 года стало известно, что власти города намерены продать земельный участок площадью 3 936 кв. метров, на котором стоит рынок, и само здание торговой площади действующему арендатору — ООО «Полюстровский рынок потребительской кооперации».

«Сделка будет заключена без торгов, по преимущественному праву (это позволяет 159–ФЗ «Об особенностях отчуждения…»). Цена продажи — 319 млн рублей (195,7 млн за здание и 123,3 млн — за участок), она определена отчётом ГБУ ГУИОН по состоянию на начало этого года», — говорится в сообщении. Плата будет вноситься в рассрочку в течение пяти лет.

Однако эксперты рынка недвижимости считают, что цена объекта завышена и возможно в скором времени покупатель оспорит сумму сделки через суд. В договоре сделки указывается, что участок по генплану относится к зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, чем в будущем собственник может воспользоваться и возвести на месте рынка жилье, апартаменты или другой коммерческий объект.

Рынок, расположенный на Полюстровском проспекте, 45, был построен в 1 953 году как колхозный, для реализации продукции сельскохозяйственного назначения производителями Ленинграда, Ленинградской и близлежащих областей.

В настоящий момент Полюстровский (Кондратьевский) рынок является единственным в городе рынком, где можно приобрести домашних животных, декоративных птиц, рептилий, аквариумных рыбок и товары для их содержания. Также здесь продаются различные приспособления для охоты и рыбалки и многое другое.