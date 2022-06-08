Москва, , 12:54 — REGNUM Если страны Запада не будут делать резких движений, еще сильнее нарушающих мировые товарные потоки, то тогда возможно, что пик глобальной инфляции будет пройден уже в середине 2 022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал соответствующий прогноз Всемирного банка.

Всемирный банк

«Пик инфляции будет пройден в середине 2 022 года, если Запад не будет делать резких телодвижений, еще сильнее нарушающих мировые товарные потоки, — сказал Колганов. — Тогда вполне возможно, что достигнутый к настоящему моменту уровень инфляции не будет сильно превышен. И постепенно ситуация начнет успокаиваться. Но Всемирный банк совершенно прав, когда предупреждает, что положение дел чревато рисками стагфляции. Потому что инфляция, которая есть сейчас, возникла не сама по себе. А во многом из-за сложившихся мировых товарных потоков, нарушения общей системы логистики, международной производственной кооперации».

По словам Колганова, оба этих фактора (инфляция плюс невозможность нормального восстановления производства из-за нарушения международной кооперации) создают дополнительный риск, который с большой долей вероятности может обернуться стагфляцией.

Напомним, как сообщалось ранее, эксперты Всемирного банка ждут пика мировой инфляции к середине 2 022 года.