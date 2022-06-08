Алжир, , 13:00 — REGNUM Представители Национального собрания Алжира проголосовали за лишение неприкосновенности 20 депутатов из-за открытого против них уголовного дела. Об этом 8 июня сообщает алжирская газета Al-Shorouk со ссылкой на свои источники.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их мнению, выдвинутые против депутатов обвинения носят «политический характер».

По данным журналистов издания, большинство депутатов, против которых было выдвинуто обвинение, были избраны на первый срок по итогам парламентских выборов 2020 года.

Отмечается, что решение о лишении депутатов иммунитета от уголовного преследования может быть отменено министерством юстиции страны.

Официальные лица в правительстве Алжира ситуацию не прокомментировали.