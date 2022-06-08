Тюмень, 8 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано восемь выздоровевших и восемь госпитализированных с COVID-19. Об этом 8 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 8 июня коронавирус выявили у 20 тюменцев. Это на 16 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 июня коронавирус выявили у 191 812 человек, выздоровело 187 244 пациентов, скончались 4 329 (ни одного человека за сутки).