Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 7 июня, в ковидные отделения поступили 11 пациентов. Это на 14 меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечатся 84 пациента с коронавирусной инфекцией. Состояние 22 человек оценивается как тяжёлое. Трое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 55 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 789 заражений коронавирусом, в том числе 28 случаев — 7 июня. Оправились от болезни 211 768 человек. Жертвами COVID-19 стали 4 015 оренбуржца.