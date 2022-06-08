Заиграевский район, Бурятия, 8 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии вынесен приговор по делу о жестоком избиении местной жительницы, повлёкшей её смерть. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался сожитель женщины.

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По данным следствия, в ночь на 6 июня пара распивала спиртное в гостях у родственников потерпевшей в селе Горхон. Во время застолья женщине пришло «странное сообщение», из-за чего у обвиняемого возникло чувство ревности, но его подруга уклонилась от ответов. Под утро они направились домой.

«По пути мужчина вновь приступил к расспросам а, не добившись ответов, напал на сожительницу и нанес ей несколько ударов кулаками по лицу, затем толкнул на землю и с силой нанес потерпевшей удар ногой по голове. После этого они вернулись домой, где спустя несколько часов злоумышленник вновь избил женщину», — отметили в ведомстве.

Потерпевшая от ударов получила черепно-мозговую травму, из-за чего через несколько дней впала в кому. Более четырёх месяцев она провела в больнице, пока в конце октября не скончалась.

Суд признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.