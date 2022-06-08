Ярославль, 8 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия проголосовала за участие Ярославской области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября 2 022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Er. ru Дистанционное электронное голосование

Решение об использовании электронного голосования в регионе принято на заседании центризбиркома 8 июня. Ярославская область в третий раз будет использовать ДЭГ. В регионе сейчас зарегистрировано 997 558 избирателей, из них 75 процентов имеют подтвержденную запись на госуслугах, которая позволяет участвовать в голосовании.

«Правительство Ярославской области проводит работу с операторами связи по преодолению цифрового неравенства — разрыва в качестве и доступности для жителей городов и районных центров с одной стороны и проживающих в населенных пунктах сельской местности с другой. На сегодняшний день зона покрытия сети стандарта 2G у нас составляет более 90 процентов территории региона, а жители городов и районных центров имеют возможность получать доступ в Интернет посредством мобильной связи стандарта 3 и 4G, что позволяет пользоваться скоростным интернетом более 75 процентов избирателей области», — рассказала глава избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

Глава облизбиркома озвучила статистику уже состоявшихся электронных голосований. В 2 020 году через Интернет проголосовало 18 384 ярославца, в сентябре 2 021 года — уже 86 532 избирателя. Если сравнивать с общей явкой, то на последних выборах в Госдуму 18,8 процентов избирателей региона голосовали именно с помощью дистанционного электронного голосования. В этот раз ДЭГ планируется использовать на выборах губернатора Ярославской области, депутатов муниципалитета Ярославля и еще 10 компаниях местного уровня.

«Мы недавно провели прямые выборы мэра Рыбинска, где электронного голосования не было. Справились с этой задачей. Я думаю, что справимся и с задачей, где будет электронное голосование. Будущее с блокчейном, за электронным голосованием. И мы рады, что у нас такое голосование будет проходить, в том числе на муниципальных выборах. Думаю, что это апробация будет положительная», — заявил на заседании центризбиркома заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин.

У членов центральной избирательной комиссии вопросов к региональному избиркому не возникло.

«У вас уже есть опыт проведения электронного голосования. Хорошо, что вы продолжаете его развивать и углублять. У вас довольно высокая электоральная культура, хорошие традиции, избирательная система отторгает то, что не положено. Она имеет здоровый иммунитет. Я уверена, что все будет в порядке», — сказала председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Центризбирком единогласно проголосовал за проведение в Ярославской области дистанционного электронного голосования на выборах 11 сентября 2 022 года.