Омск, 8 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности при реализации национальных проектов возбуждено в Омске по материалам проверки городской прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в прокуратуре Омской области.

Admobninsk.ru В детском саду

Прокуратура Омска провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации нацпроекта «Демография».

Установлено, что должностные лица департамента строительства администрации Омска допустили нарушение сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию шести детсадов на 990 мест.

В результате детсады на улицах 1-я Станционной, С. Тюленина, Светловской, а также в посёлке «Биофабрика» введены с существенным нарушением установленных сроков. Строительство детских садов в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный» ведётся с нарушением сроков.

По информации ведомства, должностные лица департамента не осуществляли надлежащий контроль за исполнением работ по подготовке проектной документации и выполнением инженерных изысканий, строительством объектов. Кроме того, они не принимали мер по взысканию неустойки в судебном порядке и понуждению подрядчиков выполнить работы в установленные сроки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Прокуратура контролирует ход его расследования.

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