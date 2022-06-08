Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий порядок жилищного обеспечения военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект направлен на уточнение порядка обеспечения жилыми помещениями (жилищной субсидией) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе в части внеочередного обеспечения жилыми помещениями (жилищной субсидией). Также меняется механизм обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями.

В частности, закрепляется, что военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, признанные ограниченно годными к военной службе, подлежащие увольнению с военной службы, имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений.

Определяются порядок предоставления и освобождения специализированных жилых помещений, а также порядок включения и исключения военнослужащих из списка на предоставление специализированных жилых помещений.

Для создания реальной возможности разместить военнослужащих контрактной службы (сержантов и старшин, солдат и матросов) в специализированных жилых помещениях вводится норма, согласно которой указанная категория военнослужащих до достижения ими общей продолжительности военной службы по контракту 10 лет обеспечивается жилыми помещениями в общежитиях, а в случае их отсутствия — служебными жилыми помещениями из расчета не менее 12 кв м, но не более 18 кв м общей площади жилого помещения на одного человека.

При этом закрепляется, что служебное жилое помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет и более, а также офицерам, прапорщикам и мичманам предоставляется из расчета 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека, а в случае отсутствия таких служебных жилых помещений указанным лицам без исключения их из списка нуждающихся в специализированных жилых помещениях предоставляются жилые помещения в общежитиях или с их письменного согласия служебные жилые помещения меньшей площадью.

Предусматривается, что за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории РФ, и членами их семей сохраняется право пользования занимаемыми специализированными жилыми помещениями в порядке и случаях, определенных Минобороны или федеральным государственными органами, в которых предусмотрена военная служба.

Кроме того, определяются категории лиц, которым выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений. Порядок ее расчета и ее размеры утверждаются правительством РФ, а порядок выплаты указанной денежной компенсации устанавливается Минобороны.

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