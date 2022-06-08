Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением расширил сферу ответственности вице-губернатора Бориса Пиотровского, добавив в нее отрасль туризма с 8 июня 2022 года. Также дополнительную нагрузку получил «строительный» вице-губернатор Линченко.

gov. spb.ru/ Борис Пиотровский

Пиотровский по-прежнему также отвечает за решение вопросов культуры, спорта, печати и взаимодействия со средствами массовой информации. Но теперь ему добавился для курирования новый комитет: отныне Пиотровский координирует и контролирует деятельность комитета по развитию туризма, комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Отметим, что другим распоряжением губернатора Беглова вице-губернатору Николаю Линченко на временной основе добавлена ответственность за решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры, с координацией и контролем профильного комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Также в Смольном должен появиться вице-губернатор, который на постоянной основе будет решать вопросы развития объектов транспортной инфраструктуры и контролировать КРТИ, а также взаимодействовать с профильными федеральными ведомствами.