Тахтамукайский район, Адыгея, , 12:50 — REGNUM В Адыгее принимают меры по ремонту дамбы Октябрьского водохранилища. Объекту угрожают оползни, вызвавшие трещины на откосе плотины. В связи с этим власти Тахтамукайского района приняли решение о введении режима повышенной готовности. Движение грузового транспорта ограничено. Об этом сообщил глава района Аскер Саав.

«В связи с ростом оползневых процессов и горизонтальных трещин на откосе плотины, комиссия решила ввести режим повышенной готовности. Принятые меры позволят усилить контроль над состоянием гидросооружения, а также сократить сроки минимальных ремонтных работ, к которым должны приступить в ближайшие дни», — написал руководитель района в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что для решения вопроса по дамбе Октябрьского водохранилища было созвано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам главы районной администрации, полная реконструкция Октябрьской дамбы является дорогостоящим проектом, поэтому вопрос о полном её ремонте пока не решен руководством учреждения, на балансе которого находится гидросооружение. Тем не менее срок её службы необходимо продлевать, так как объект является важным для района.