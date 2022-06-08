Тахтамукайский район, Адыгея, 8 июня 2022, 12:50 — REGNUM В Адыгее принимают меры по ремонту дамбы Октябрьского водохранилища. Объекту угрожают оползни, вызвавшие трещины на откосе плотины. В связи с этим власти Тахтамукайского района приняли решение о введении режима повышенной готовности. Движение грузового транспорта ограничено. Об этом сообщил глава района Аскер Саав.

«В связи с ростом оползневых процессов и горизонтальных трещин на откосе плотины, комиссия решила ввести режим повышенной готовности. Принятые меры позволят усилить контроль над состоянием гидросооружения, а также сократить сроки минимальных ремонтных работ, к которым должны приступить в ближайшие дни», — написал руководитель района в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что для решения вопроса по дамбе Октябрьского водохранилища было созвано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам главы районной администрации, полная реконструкция Октябрьской дамбы является дорогостоящим проектом, поэтому вопрос о полном её ремонте пока не решен руководством учреждения, на балансе которого находится гидросооружение. Тем не менее срок её службы необходимо продлевать, так как объект является важным для района.

«Поэтому принято решение отремонтировать повреждённые участки и ограничить движение грузового транспорта в целях максимального сохранения дамбы в исправном техническом состоянии», — написал глава района.