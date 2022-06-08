Тахтамукайский район, Адыгея, 8 июня 2022, 12:50 — REGNUM В Адыгее принимают меры по ремонту дамбы Октябрьского водохранилища. Объекту угрожают оползни, вызвавшие трещины на откосе плотины. В связи с этим власти Тахтамукайского района приняли решение о введении режима повышенной готовности. Движение грузового транспорта ограничено. Об этом сообщил глава района Аскер Саав.
Он также рассказал, что для решения вопроса по дамбе Октябрьского водохранилища было созвано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам главы районной администрации, полная реконструкция Октябрьской дамбы является дорогостоящим проектом, поэтому вопрос о полном её ремонте пока не решен руководством учреждения, на балансе которого находится гидросооружение. Тем не менее срок её службы необходимо продлевать, так как объект является важным для района.