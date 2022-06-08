Михаил Евраев встретился с ярославскими промышленниками
Ярославль, 8 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с руководителями компаний и производств промышленного сектора региона. Встреча прошла на площадке ярославского предприятия «Хром».
Главной темой встречи стала работа в условиях санкций и подготовка кадров по договорам целевого обучения для предприятий Ярославской области. На уровне Федерации и региона выделяются существенные финансовые средства для помощи бизнесу, но для эффективного их использования необходима координация действий чиновников и предпринимателей. Открывая встречу, глава региона пообещал, что власти приложат все силы для развития экономики Ярославской области:
Михаил Евраев отметил работу регионального антисанкционного штаба, ключевой задачей которого стала поддержка промышленных производств и сохранение рабочие мест. Наряду с федеральными, был разработан пакет региональных мер поддержки. Удалось в три раза увеличить количество системообразующих предприятий, что дало им возможность получать кредиты под оборотные цели под 10% годовых на срок до года и до 10 млрд рублей.
Полезной является обратная связь. В ходе диалога с промышленниками на уровне региона были скорректированы некоторые меры поддержки. В частности, отменено банковское софинансирование при предоставлении средств на оборотные цели. Предусмотрена компенсация процентной ставки крупным предприятиям, не входящим в перечень системообразующих.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу кадрового дефицита.
О своем опыте по привлечению кадров рассказал заместитель управляющего директора «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов:
На встрече глава региона поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты о создании координирующего органа по подготовке кадров и развитию промышленности с нормативным закреплением. Михаил Евраев отметил, что правительство региона готово активно участвовать в решении кадровой проблемы через организацию подготовки по требуемым специальностям как на уровне среднепрофессионального образования, так и вузов.
Руководители ярославских предприятий оценили внимание региональной власти к проблемам бизнеса.