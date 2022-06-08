Ярославль, 8 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с руководителями компаний и производств промышленного сектора региона. Встреча прошла на площадке ярославского предприятия «Хром».

yarreg.ru Встреча Михаила Евраева с руководителями ярославских предприятий

Главной темой встречи стала работа в условиях санкций и подготовка кадров по договорам целевого обучения для предприятий Ярославской области. На уровне Федерации и региона выделяются существенные финансовые средства для помощи бизнесу, но для эффективного их использования необходима координация действий чиновников и предпринимателей. Открывая встречу, глава региона пообещал, что власти приложат все силы для развития экономики Ярославской области:

«Мы сегодня боремся за каждую копейку по всем федеральным программам, но конкуренция очень жёсткая. Наша задача — использовать все имеющиеся возможности. Развитие региона зависит, в том числе, от привлечения инвестиций, от новых проектов. Непростая экономическая ситуация сократила их объем, но не более чем на 20%. Остальные 80% реализуются. Есть потенциал и в промышленной сфере, и в туризме. Мы очень заинтересованы в том, чтобы промышленность стабильно развивалась. И приложим для этого все усилия».

Михаил Евраев отметил работу регионального антисанкционного штаба, ключевой задачей которого стала поддержка промышленных производств и сохранение рабочие мест. Наряду с федеральными, был разработан пакет региональных мер поддержки. Удалось в три раза увеличить количество системообразующих предприятий, что дало им возможность получать кредиты под оборотные цели под 10% годовых на срок до года и до 10 млрд рублей.

Полезной является обратная связь. В ходе диалога с промышленниками на уровне региона были скорректированы некоторые меры поддержки. В частности, отменено банковское софинансирование при предоставлении средств на оборотные цели. Предусмотрена компенсация процентной ставки крупным предприятиям, не входящим в перечень системообразующих.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу кадрового дефицита.

О своем опыте по привлечению кадров рассказал заместитель управляющего директора «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов:

«Сатурн» смотрит не на текущую ситуацию, мы смотрим в будущее, чтобы инженерно-конструкторский потенциал завтра мог делать то, что сегодня невозможно. Нужна инженерная школа. Большая благодарность, что вы поддерживаете это направление. Знаем, что вы в ближайшее время будете обсуждать тему с Сергеем Чемезовым. Со своей стороны, чтобы поддержать персонал, мы индексируем зарплаты, стараемся обеспечивать жильем приезжих сотрудников, работаем с городом в этом направлении, ищем площадки для строительства. Спасибо, что с «Дом. РФ» ведете работу по поддержке этой инициативы. Это значимый вклад в то, чтобы обеспечить кадрами наше производство.

На встрече глава региона поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты о создании координирующего органа по подготовке кадров и развитию промышленности с нормативным закреплением. Михаил Евраев отметил, что правительство региона готово активно участвовать в решении кадровой проблемы через организацию подготовки по требуемым специальностям как на уровне среднепрофессионального образования, так и вузов.

«Вопрос кадрового голода — общий для всех. Задача — чтобы специалистов у нас хватало. Давайте заострим на этом внимание и разработаем конкретные программы с универсальными условиями», — предложил глава региона.

Руководители ярославских предприятий оценили внимание региональной власти к проблемам бизнеса.

«Такие встречи с промышленниками очень важны, потому что в новой экономической реальности изменения происходят быстрее и чаще. Надеюсь, что в таком составе мы продолжим диалог, будем регулярно встречаться и обсуждать с коллегами важные темы, делиться опытом и ставить задачи», — сказал гендиректор компании «ПСМ» Андрей Медведев.