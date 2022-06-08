Гавана, , 12:48 — REGNUM Артисты Московского казачьего хора были удивлены приёмом, оказанным им зрителями на Кубе. Об этом изданию Prensa Latina заявил руководитель коллектива Вениамин Новоточинов после выступления в Гаване.

Флаг Кубы

Выступление российских артистов вызвало громкие аплодисменты зрителей, среди которых были члены дипломатического корпуса, сотрудники посольства России на острове, министерства культуры и поклонники славянской культуры.

Новоточинов рассказал также о тёплом гостеприимстве кубинской публики, которая присутствовала в театре «Мирамар», несмотря на непрекращающийся моросящий дождь, и благодарила выступление бурными овациями.