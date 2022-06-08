Москва, 8 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров усомнился в адекватности президента УкраиныВладимира Зеленского. Такую реакцию главы МИД РФ вызвали требования украинского лидера предоставить Киеву противокорабельные системы.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: «Дайте нам противокорабельные вооружения, и мы всё сами решим». В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — подчеркнул в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведовства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.