Сеул, , 12:50 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 952 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 165 957.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 358 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 188 200.

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