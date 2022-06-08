Москва, , 12:48 — REGNUM В Севастополе сложился самый высокий в России показатель миграционного прироста населения. Об этом в ходе «Часа субъекта Российской Федерации» 8 июня заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

При этом прирост населения, вызванный улучшением условий жизни, приводит к дополнительной нагрузке на регион.

По словам Матвиенко, школы уже не справляются с ростом числа учеников. За четыре года число обучающихся во вторую смену выросло в два раза. Также есть данные о ситуации с детскими садами в Балаклаве.