Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбурге в отношении начальника муниципального комитета по управлению имуществом возбуждено уголовное дело. Чиновнику предъявлено обвинение, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Фигуранта обвиняют в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, с вымогательством взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области, сотрудники которого осуществляют оперативное сопровождение в рамках расследования.

По версии следствия, в период с 1 февраля по 6 июня 2 022 года чиновник угрожал мерами по расторжению ранее заключённых договоров аренды муниципального имущества. В несколько приемов он получил от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере управления недвижимым имуществом, взятку в общей сумме 275 тысяч рублей.

Чиновник мэрии задержан. Следователь ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

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