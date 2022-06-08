Самара, 8 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Проект закона, направленный на расширение возможности инвесторов в Самарской области, единогласно поддержан депутатами Самарской губернской думы. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

Pixabay.com Инвестиции

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Сообщается, что депутаты поддержали инициативу областного правительства о внесении изменений в закон «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области».

«Законопроектом предлагается установить дополнительную возможность для присвоения статуса масштабного инвестиционного проекта, что позволит бизнесу без проведения торгов получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Таким критерием предлагается определить реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего создание промышленных технопарков и логистических парков», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Министр сообщил, что создание в регионе сети логистических парков с введением новых мер господдержки позволит обеспечить конкурентные преимущества в части упрощения процедур возведения промтехнопарков и логистической инфраструктуры крупных операторов на всех стадиях реализации проектов.

Сообщается, что депутаты приняли данный законопроект сразу в двух чтениях.