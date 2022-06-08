Ханты-Мансийск, 8 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 июня госпитализировали семь больных с COVID-19, 35 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом. Это на 20 случаев больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 13.

С начала пандемии в Югре на 8 июня насчитывается 210 867 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 207 991 пациент, 2 552 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).