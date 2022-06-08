Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Новосибирский государственный университет совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) представили результаты успешного эксперимента по лечению животных со злокачественными опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Об этом сообщили в ИЯФ.

Исследование Lzmed.ru

«Бор-нейтронозахватная терапия — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов, — уточнили в Институте. — В рамках эксперимента было пролечено 15 кошек и собак со злокачественными опухолями. Эксперимент проводился in vivo, то есть непосредственно на организмах».

Отмечается, что это первое в мире исследование in vivo на крупных млекопитающих с использованием нейтронного ускорителя и серьёзный шаг к клиническим испытаниям на людях.

Итогом работы станет усовершенствование разных аспектов основной технологии БНЗТ на её доклиническом этапе. Учёные не исключают, что перейдут на другие носители или на другие варианты нейтронозахватной терапии.