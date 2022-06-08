Панама, , 12:43 — REGNUM Прокуратура Панамы заявила об усилении расследования появления новых банд и их связей с преступными группировками. Об этом пишет Prensa Latina.

Панама-Сити, Панама, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

По словам прокурора Алексиса Медины, существует около 30 новых жестоких бандитских групп, которые могут оказывать услуги крупным криминальным структурам или местным бандам.

Власти уточнили, что члены банды, помимо совершения серьезных преступлений, таких как похищения, убийства, грабежи, кражи и торговля запрещёнными веществами, продолжают вынуждать жителей некоторых общин, домов и квартир покинуть их, чтобы затем завладеть имуществом для совершения преступлений.