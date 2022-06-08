Панама, 8 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Прокуратура Панамы заявила об усилении расследования появления новых банд и их связей с преступными группировками. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

По словам прокурора Алексиса Медины, существует около 30 новых жестоких бандитских групп, которые могут оказывать услуги крупным криминальным структурам или местным бандам.

Власти уточнили, что члены банды, помимо совершения серьезных преступлений, таких как похищения, убийства, грабежи, кражи и торговля запрещёнными веществами, продолжают вынуждать жителей некоторых общин, домов и квартир покинуть их, чтобы затем завладеть имуществом для совершения преступлений.