Белград, 8 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Ситуация вдоль административной линии между Сербией и краем Косово становится более напряжённой, но мудрый подход сербских властей не даёт ей выйти из-под контроля. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил 8 июня в эфире телеканала «Соловьйв Live».

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Он уточнил, что говорит прежде всего о районной административной линии с краем Косово и населённых сербами районах. Из-за попустительства Запада, его провокационной политики и подстрекательства напряжённость растёт.

Косовские албанцы без поддержки ничего бы не сделали, они бы «дышали через раз», но сейчас обнаглели, сказал посол.

«И эта напряжённость потихоньку действительно нарастает. Слава богу, она пока держится под контролем», — заявил Боцан-Харченко.

Президент Сербии Александр Вучич, добавил он, проявляет мудрый подход: он «не идёт на провокации и не реагирует нервически».

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