Донецк, 8 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 12:10 очередной удар нанесён с позиций в Новомихайловке. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Красный Партизан.