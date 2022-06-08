Анкара, 8 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день процесс перехода Россией и Турцией на национальные валюты в проведении взаимных расчетов находится в «продвинутой стадии». Об этом 8 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов. Этот процесс уже в продвинутой стадии», — сказал он.

Кроме того, Лавров рассказал, что также стороны ведут обсуждение использования российской платежной карты «Мир» на территории Турции, и это позволит восстановить туристические потоки до уровня, который наблюдался до пандемии COVID-19.

«Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поведение властей Киева становится хамским.