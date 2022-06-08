Анкара, , 12:39 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили развитие событие в Сирии. Об этом 8 июня заявил турецкий министр после переговоров.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция выступает за продолжение работы астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, в Анкаре считают необходимым освобождение курдского населения на севере Сирии от террористов.

«Турция ожидает от США и РФ выполнения договоренностей по очистке Сирии от террористов», — сказал Чавушоглу.

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