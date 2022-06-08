Таллин, 8 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Эстонская Консервативная народная партия (EKRE) приняла приглашение Центристской партии начать переговоры о создании новой коалиции в стране. Об этом сообщила пресс-служба EKRE по итогам вечернего заседания правления партии 7 июня нынешнего года.

Правление еще одной парламентской партии эстонских националистов «Отечество» (Isamaa) и члены парламентской фракции партии встретились вечером 7 июня, чтобы решить, начинать ли переговоры о правящем союзе с Реформистской партией или же с Центристской партией. Обе партии сделали Isamaa встречное предложение.

Правление партии и руководство парламентской фракции Isamaa после совместного обсуждения пришли к выводу, что окончательное решение о том, с какой из партий начать переговоры о создании новой коалиции «отечественники» примут после того, как выяснят позиции партий как одного возможного блока с участием реформистов и Социал-демократической партии, так и другого — с участием Центристской партии и EKRE.

Ранее премьер-министр Эстонии и председатель Реформистской партии Кая Каллас спровоцировала развал нынешнего правительства, отправив в отставку всех министров от Центристской партии.